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Продажа шкафов-купе от производителя в Санкт-Петербурге

Вам нужен вместительный и просторный шкаф? Вы отдаёте предпочтение качественной мебели?

Компания LANDL предлагает идеальное решение для вашего дома.

Преимущества современных шкафов

Идеально подходят для любого интерьера;

Занимают мало места, но в то же время очень вместительные;

Оригинальные конструкции, которые можно установить в любой свободной части комнаты;

Корпусом для него может послужить стена, потолок или пол.

Многофункциональность – здесь можно хранить не только одежду, но и книги, бытовую технику и т д.;

Возможность разделить комнаты на определенные зоны;

Широкий ценовой диапазон.

Качественные шкафы-купе на заказ

Новое столетие ставит перед производителями мебели важные задачи, прежде всего касающиеся удобства потребителей, их безопасности и экономии пространства. Компания LANDL всецело соответствует этим требованиям, изготавливая шкафы-купе на заказ по новым технологиям.

Основной элемент в конструкции шкафов: раздвижные двери, этот элемент позволяет значительно экономить место в любом помещении. Конструктивные особенности шкафов-купе, производимых в Санкт-Петербурге, позволяют подобрать их для любого типа комнаты.

К примеру, в прихожую подойдет стандартная модель, для гостиной производятся модели с открытыми секциями, для детской в конструкции шкафа предусмотрены закругленные углы. В кабинет рекомендуется купить шкаф-купе без вешалок и полок для одежды, с дополнительными стеллажами для дисков и книг.

Плюсы дверей-купе

Шкаф-купе на заказ от производителя – это возможность приобрести эргономичное, безопасное мебельное изделие, которое станет украшением любой обстановки дома:

появляется возможность рационально организовать пространство помещений и разместить большое количество вещей и предметов;

дверная конструкция безопасна для всех членов семьи – для детей и домашних питомцев;

шкаф служит долгое время и является частью стиля комнаты, сочетается с любыми ее элементами, не занимая много места.

Покупатель имеет возможность выбрать дополнительные детали, которые делают конструкцию единственной в своем роде. Дизайнеры предлагают декоративную резьбу, пескоструйные рисунки на зеркалах, фальшпанели, позволяющие скрыть содержимое шкафа.

Продукция от профессионалов мебельного производства России

Производственное объединение LANDL выпускает шкафы-купе, цена которых варьируется в зависимости от выбранного материала, размеров и дополнительных элементов. Наша продукция выполнена согласно мировым стандартам, мастера используют новые технологии при производстве мебели:

применяем ламинированное ДСП австрийской фирмы EGGER и российской компании «Карелия Евроимэкс ДСП». Выбор остановили на этом материале из-за подходящего размера полотна древесно-стружечной плиты и прочного покрытия. Ламинированное покрытие не только обеспечивает прочность конструкции, но и исключает попадание в атмосферу формальдегида;

шкафы-купе от производителя выполняются с применением высокопрочного алюминия, из которого выполнены основные детали изделия. Направляющие закупаются у немецкого производителя, который отличается инновационным подходом к производству комплектующих. При помощи алюминиевых направляющих можно создавать высокие надежные конструкции;

стекло и зеркала: одни из главных элементов корпусного шкафа-купе: они несут удобство и являются стилистическим украшением квартиры или дома. Главное в их конструкции: безопасность, которая обеспечивается при помощи специальных решений. Толщина зеркал: не менее 4 мм, каждое из них покрыто специальной армирующей пленкой, поэтому абсолютно безопасно. При случайных воздействиях на зеркало оно только лишь треснет, но не разлетится на куски, не поранит окружающих.

Мы предлагаем недорогие шкафы-купе, так как все производственные процессы модернизированы. Предлагаем заказчикам выбрать свой вариант удобного предмета интерьера, дизайнеры помогут покупателям определиться, какая модель лучше всего подойдет для конкретного помещения.