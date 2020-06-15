Шкафы-купе

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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2252х3540х605 мм

шкаф-купе четырехдверный Дуб Млечный с зеркалами
66 080
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Встраиваемые шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2412х3540х505 мм

четырехдверный шкаф-купе белый
66 080
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2412х3540х405 мм

четырехдверный шкаф-купе бордовый с зеркалами
66 080
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2552х3540х605 мм

четырехдверный шкаф-купе белый с коричневыми дверьми
72 700
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2652х3540х605 мм

четырехдверный шкаф-купе ольха с зеркалами
72 700
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2652х3540х505 мм

четырехдверный шкаф-купе ольха зеркальный
72 700
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2252х3540х505 мм

четырехстворчатый шкаф-купе Гармония
66 080
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2316х3540х505 мм

шкаф-купе зеркальный 4 двери
66 080
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый 2252х1652х405 мм

26 59020 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый 2316х1652х405 мм

26 59020 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый 2412х1652х405 мм

26 59020 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2252х1652х405 мм

Белый шкаф-купе в прихожую с зеркалом
27 47020 600
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2316х1652х405 мм

27 47020 600
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2412х1652х505 мм

27 47020 600
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2316х1652х505 мм

27 47020 600
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2252х1652х505 мм

трехдверный шкаф-купе дуб сонома
27 47020 600
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2252х1652х605 мм

шкаф-купе черный белая пленка и зеркало
27 47020 600
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Четырехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 4-х створчатый 2552х3540х505 мм

четырехдверный шкаф-купе Элегант
72 700
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый S с белыми стеклянными дверьми

шкаф-купе трехдверный с белыми стеклами
28 87021 650
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S коричневый с зеркалами

шкаф трехдверный коричневый с зеркалами
28 87021 650
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе белый 3-х створчатый S с угловым стеллажом

белый шкаф-купе трехстворчатый с угловым стеллажом
28 87021 650
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый S ЛДСП вставка зеркало

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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый S зеркало алмазная гравировка

шкаф-купе трехдверный зеркало алмазная гравировка
28 87021 650
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый S с пескоструйным матовым зеркалом

шкаф трехдверный с пескоструйным матовым зеркалом
28 87021 650
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый ЛДСП вставка белое стекло

трехдверный шкаф-купе ЛДСП вставка белое стекло
27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый коричневый зеркало с рисунком

шкаф-купе трехдверный коричневый зеркало с рисунком
27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый светлый с белыми дверьми

шкаф-купе трехдверный светлый с белыми фасадами
27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый коричневый с белыми вставками

шкаф-купе трехдверный коричневый с белыми вставками
27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый светлый с зеркалами

Шкаф-купе трехдверный светлый с зеркалами
27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый черный с зеркалами и рисунком

черный трехдверный шкаф-купе с зеркалами
27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый бежевый с коричневыми вставками

шкаф-купе трехдверный бежевый с коричневыми вставками
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый 2316х1786х405 мм

27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый 2252х1786х405 мм

27 98021 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый S с комбинированными стеклянными дверьми

шкаф трехдверный c стеклянными дверьми
28 87021 650
    шкаф трехдверный c стеклянными дверьми шкаф трехдверный наполнение трехдверного шкафа-купе наполнение трехдверного шкафа-купе наполнение трехдверного шкафа-купе наполнение трехдверного шкафа-купе

Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2412х1652х405 мм

27 47020 000
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 3-х створчатый S с пескоструйным зеркалом

шкаф трехдверный зеркало пескоструй
28 87021 650
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2412х1652х605 мм

шкаф-купе дуб сонома с зеркалами
27 47020 600
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Трехдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 3-х створчатый S 2316х1652х605 мм

шкаф-купе черный зеркальный 3 двери
27 47020 600
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Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 2-х створчатый белый с оранжевыми вставками

двухдверный шкаф-купе белый с оранжевыми вставками
23 925
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Встраиваемые шкафы-купе

Прихожая 1 встроенный шкаф-купе

Встроенный шкаф-купе в прихожую Белая Жемчужина
34 000

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 2-х створчатый серый с желтыми вставками

двухдверный шкаф-купе серый с желтыми вставками
22 840
    двухдверный шкаф-купе серый с желтыми вставками наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 2-х створчатый оранжевый с зеркалом

двухдверный шкаф-купе оранжевый с зеркалом
22 840
    двухдверный шкаф-купе оранжевый с зеркалом наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 2-х створчатый Дуб Млечный

двухдверный шкаф-купе Дуб Млечный
20 76015 570
    двухдверный шкаф-купе Дуб Млечный наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе 2-х створчатый зеркало с рисунком

двухдверный шкаф-купе зеркало с рисунком
20 76015 570
    двухдверный шкаф-купе зеркало с рисунком наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 2-х створчатый 2252х1208х505 мм

двухдверный шкаф-купе светлый с зеркалами
20 76015 570
    двухдверный шкаф-купе светлый с зеркалами наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе двухдверный шкаф-купе зеркало с рисунком двухдверный шкаф-купе белый с зеркалами двухдверный шкаф-купе зеркальный двухдверный шкаф-купе Дуб Млечный двухдверный шкаф-купе белый лдсп зеркало двухдверный шкаф-купе венге двухдверный шкаф-купе черно-белый с зеркальными вставками двухдверный шкаф-купе белый зеркало-матовое зеркало шкаф-купе двухдверный лдсп шкаф-купе дуб комбинированные дверцы двухдверный шкаф-купе бук сетлый зеркальный двухдверный шкаф двухдверный шкаф светлый дуб зеркальный двухдверный шкаф белый с белыми стеклами

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 2-х створчатый 2412х1208х605 мм

двухдверный шкаф-купе белый с зеркалами
20 76015 570
    двухдверный шкаф-купе белый с зеркалами наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе двухдверный шкаф-купе зеркало с рисунком двухдверный шкаф-купе светлый с зеркалами двухдверный шкаф-купе Дуб Млечный двухдверный шкаф-купе белый с зеркалами шкаф-купе дуб комбинированные дверцы двухдверный шкаф-купе венге двухдверный шкаф-купе черно-белый с зеркальными вставками двухдверный шкаф-купе белый зеркало-матовое зеркало шкаф-купе двухдверный лдсп двухдверный шкаф-купе белый лдсп зеркало двухдверный шкаф-купе зеркальный двухдверный шкаф-купе бук сетлый зеркальный двухдверный шкаф двухдверный шкаф светлый дуб зеркальный двухдверный шкаф белый с белыми стеклами

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 2-х створчатый 2316х1208х605 мм

двухдверный шкаф белый с белыми стеклами
20 76015 570
    двухдверный шкаф белый с белыми стеклами наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе двухдверный шкаф двухдверный шкаф-купе белый зеркало-матовое зеркало двухдверный шкаф-купе черно-белый с зеркальными вставками двухдверный шкаф-купе Дуб Млечный шкаф-купе двухдверный лдсп двухдверный шкаф-купе белый лдсп зеркало двухдверный шкаф-купе зеркальный двухдверный шкаф-купе венге шкаф-купе дуб комбинированные дверцы двухдверный шкаф-купе зеркало с рисунком двухдверный шкаф-купе светлый с зеркалами двухдверный шкаф-купе белый с зеркалами двухдверный шкаф-купе бук сетлый зеркальный двухдверный шкаф светлый дуб зеркальный двухдверный шкаф белый с белыми стеклами

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 2-х створчатый 2252х1208х605 мм

двухдверный шкаф-купе бук сетлый зеркальный
20 76015 570
    двухдверный шкаф-купе бук сетлый зеркальный наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе двухдверный шкаф-купе бук сетлый зеркальный двухдверный шкаф-купе белый с зеркалами двухдверный шкаф-купе светлый с зеркалами двухдверный шкаф-купе зеркало с рисунком двухдверный шкаф-купе Дуб Млечный двухдверный шкаф-купе черно-белый с зеркальными вставками двухдверный шкаф-купе белый зеркало-матовое зеркало шкаф-купе двухдверный лдсп двухдверный шкаф-купе белый лдсп зеркало двухдверный шкаф-купе венге шкаф-купе дуб комбинированные дверцы двухдверный шкаф-купе зеркальный двухдверный шкаф двухдверный шкаф светлый дуб зеркальный двухдверный шкаф белый с белыми стеклами

Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 2-х створчатый 2412х1208х405 мм

двухдверный шкаф светлый дуб зеркальный
20 76015 570
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Двухдверные шкафы-купе

Шкаф-купе корпусной 2-х створчатый 2252х1118х605 мм

двухдверный шкаф-купе фиолетовый
19 83014 870
    двухдверный шкаф-купе фиолетовый наполнение двухдверного шкафа-купе наполнение двухдверного шкафа-купе
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Продажа шкафов-купе от производителя в Санкт-Петербурге

Вам нужен вместительный и просторный шкаф? Вы отдаёте предпочтение качественной мебели?
Компания LANDL предлагает идеальное решение для вашего дома.

Преимущества современных шкафов

  • Идеально подходят для любого интерьера;
  • Занимают мало места, но в то же время очень вместительные;
  • Оригинальные конструкции, которые можно установить в любой свободной части комнаты;
  • Корпусом для него может послужить стена, потолок или пол.
  • Многофункциональность – здесь можно хранить не только одежду, но и книги, бытовую технику и т д.;
  • Возможность разделить комнаты на определенные зоны;
  • Широкий ценовой диапазон.

Качественные шкафы-купе на заказ

Новое столетие ставит перед производителями мебели важные задачи, прежде всего касающиеся удобства потребителей, их безопасности и экономии пространства. Компания LANDL всецело соответствует этим требованиям, изготавливая шкафы-купе на заказ по новым технологиям.

Основной элемент в конструкции шкафов: раздвижные двери, этот элемент позволяет значительно экономить место в любом помещении. Конструктивные особенности шкафов-купе, производимых в Санкт-Петербурге, позволяют подобрать их для любого типа комнаты.

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К примеру, в прихожую подойдет стандартная модель, для гостиной производятся модели с открытыми секциями, для детской в конструкции шкафа предусмотрены закругленные углы. В кабинет рекомендуется купить шкаф-купе без вешалок и полок для одежды, с дополнительными стеллажами для дисков и книг.

Плюсы дверей-купе

Шкаф-купе на заказ от производителя – это возможность приобрести эргономичное, безопасное мебельное изделие, которое станет украшением любой обстановки дома:

  • появляется возможность рационально организовать пространство помещений и разместить большое количество вещей и предметов;
  • дверная конструкция безопасна для всех членов семьи – для детей и домашних питомцев;
  • шкаф служит долгое время и является частью стиля комнаты, сочетается с любыми ее элементами, не занимая много места.

Покупатель имеет возможность выбрать дополнительные детали, которые делают конструкцию единственной в своем роде. Дизайнеры предлагают декоративную резьбу, пескоструйные рисунки на зеркалах, фальшпанели, позволяющие скрыть содержимое шкафа.

Продукция от профессионалов мебельного производства России

Производственное объединение LANDL выпускает шкафы-купе, цена которых варьируется в зависимости от выбранного материала, размеров и дополнительных элементов. Наша продукция выполнена согласно мировым стандартам, мастера используют новые технологии при производстве мебели:

  • применяем ламинированное ДСП австрийской фирмы EGGER и российской компании «Карелия Евроимэкс ДСП». Выбор остановили на этом материале из-за подходящего размера полотна древесно-стружечной плиты и прочного покрытия. Ламинированное покрытие не только обеспечивает прочность конструкции, но и исключает попадание в атмосферу формальдегида;
  • шкафы-купе от производителя выполняются с применением высокопрочного алюминия, из которого выполнены основные детали изделия. Направляющие закупаются у немецкого производителя, который отличается инновационным подходом к производству комплектующих. При помощи алюминиевых направляющих можно создавать высокие надежные конструкции;
  • стекло и зеркала: одни из главных элементов корпусного шкафа-купе: они несут удобство и являются стилистическим украшением квартиры или дома. Главное в их конструкции: безопасность, которая обеспечивается при помощи специальных решений. Толщина зеркал: не менее 4 мм, каждое из них покрыто специальной армирующей пленкой, поэтому абсолютно безопасно. При случайных воздействиях на зеркало оно только лишь треснет, но не разлетится на куски, не поранит окружающих.

Мы предлагаем недорогие шкафы-купе, так как все производственные процессы модернизированы. Предлагаем заказчикам выбрать свой вариант удобного предмета интерьера, дизайнеры помогут покупателям определиться, какая модель лучше всего подойдет для конкретного помещения.